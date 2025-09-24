Dolar
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Chaudhry ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ile bir araya geldi.

Sefa Bilgitekin  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Chaudhry ile görüştü Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakan ile bakanlıklarımız arasındaki işbirliği konularını ele aldık. Sayın Bakana ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

