Gündem

Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac ön kayıt başvurularının sona erdiğini, hac kayıt güncelleme işlemlerinin ise 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Ankara

Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek yıl düzenlenecek hac organizasyonuna ilişkin altyapı hizmetlerini büyük oranda tamamladıklarını söyledi.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun 14 Mart'ta aldığı kararlarla 2026 hac organizasyonu sürecinin başlatıldığını anımsatan Bircan, kurulun ilk defa hac başvurusu yapan ve daha önceki yıllarda kayıtları olup güncelleme yapmak isteyenlerin bizzat e-Devlet üzerinden kayıtlarını yapmaları yönünde karar aldığını hatırlattı.

"Sadece önceden kaydı olanların güncelleme işlemlerini alacağız"

Bircan, bu yıl 11 Ağustos'ta başlayan hac başvurularının 5 Eylül'de sona ermesinin planlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu süreyi 5 Eylül'den 21'e uzatmıştık. Fakat Diyanet İşleri Başkanı Başkanımız Safi Arpaguş hocamızın talimatlarıyla vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu süreyi 30 Eylül'e kadar uzattık. Burada şöyle bir fark var. İlk defa kayıt yapmak isteyenlerin başvurularını almayacağız. Sadece önceden kaydı olan vatandaşlarımızın güncelleme işlemlerini alacağız. Vatandaşlarımız hac kayıt ücreti yatırmışlarsa bunları tamamlarına izin vereceğiz. Daha önceki yıllarda kayıtlı olduğu halde bir takım eksikliği bulunan kardeşlerimizin kayıtlarını e-Devlet üzerinden yenilemelerini istirham ediyoruz."


Fotoğraf: Fırat Taşdemir/AA

Bu süreçte hacı adaylarının tercih edecekleri konaklama türlerinin önemli olduğunu ifade eden Bircan, bu konuyla il ve ilçe müftülüklerine müracaat edilmesi gerektiği, aksi takdirde kuradan sonra konaklama seçimlerinin değiştirilmeyeceği uyarısında bulundu.

Bircan, 30 Eylül'den sonra hac kayıt yenileme işlemlerinin kesinlikle uzatılmayacağını vurgulayarak, "Çünkü, hac takvimi çok bir şekilde ilerliyor. İlgili ülke bu süreci hızlandırmamızı istiyor." dedi.

"Kayıtlarını yenilemeyenler 2026 hac kurasına katılamayacaklar"

Diyanet İşleri Başkanlığının son iki yıldır otomatik kayıt işlemleri yapmadığını aktaran Bircan, "Vatandaşların sağlık ve ekonomik durumlarında değişiklik varsa bunları bizzat kendilerinin e-Devlet üzerinden güncellemesini istiyoruz. Bu noktaya dikkat etmek gerekir. Otomatik kayıt yapılmayacaktır. Aksi takdirde kayıtlarını yenilemeyenler 2026 hac kurasına maalesef katılamayacaklar. Böyle bir mağduriyetin yaşanmasını istemiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bircan, hac kurasının ekimde noter huzurunda gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

