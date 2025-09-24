Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı.

Abdullah Sarica  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

Ankara

Erdoğan, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında, "Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
