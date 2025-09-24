Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı.
Ankara
Erdoğan, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında, "Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
