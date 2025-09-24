Dolar
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na hitap ediyor
logo
Gündem

İzmir'de esnaftan toplanmayan çöplere karşı mazotla haşere önlemi

İzmir'in Buca ilçesinde toplanmayan çöplerde haşere çoğalmasını engellemek isteyen bazı esnaf, mazot dökerek tedbir almaya çalıştı.

Fırat Özdemir  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
İzmir'de esnaftan toplanmayan çöplere karşı mazotla haşere önlemi Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Buca, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde çöplerin toplanmaması sorunu devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki esnaf, çöp yığınlarının üzerine mazot dökerek haşereleri uzaklaştırmayı amaçladı. Ayrıca çöplerin yola taşmaması için atıkların biriktiği alanın etrafına şerit çekildi.

Oto boya ve kaporta esnafı Veysi Levent, 2 aydır çöp sorunu yaşadıklarını belirterek, "Kendi çabalarımızla ilaçlamaya çalışıyoruz. Mazot alıyoruz ve ilaçlamaya çalışıyoruz. Mazotu sinekleri kaçırmak için kullanıyoruz. Sabah dükkanımız açıyoruz, çöple karşılaşıyoruz. Akşama kadar sineklerle boğuşuyoruz. Buraların toplanması ve çöplerin temizlenmesini istiyoruz." dedi.

"Yol, çöpten tek şeride düştü"

Çay ocağı işleten Tunay Balak ise uzun süredir çöplerin toplanmadığını, çöplerde farelerin gezdiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Biz bu pisliğin içinde yaşamaya mecbur değiliz. CİMER'e yazılar yazdık. Biz devletimizden bu konuda artık bir şeyler bekliyoruz. İnşallah devletimiz bir şekilde müdahale edip bu işi çözer. Çünkü belediyenin bu işi yapacağı yok, artık belli oldu. Buradan gün içerisinde binlerce araç geçiyor. Yol çöpten tek şeride düştü. Öğlen saatinde burada bir araba beklerken öteki araç geçemiyor. Hatta motosiklet, insanlar dahi yürüyemiyor. Çöpler ulaşımı da engelliyor. Gerçekten yaşamakta güçlük çekiyoruz, pisliğin içinde yaşıyoruz. Sinekten geçilmiyor. Makinelerin içine mazot doldurup püskürterek böcek ile sineklerin gelmemesi için ilaçlıyoruz."

Karşıyaka ilçesinin en işlek noktalarından Kemal Paşa Caddesi esnafı ve bölgedeki vatandaşlar da çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

Ramazan Taşpınar, belediyenin hizmet vermediğini savunarak, "Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Buraya bir çözüm bulmalı. İnsanlar burada hasta olacak. Bu güzelim şehirde en kötü ülkeleri geçtik, bu kadar çöp ve pislik olmamalı." ifadelerini kullandı.

Esnaf Erdinç Dinçer de sorunun çözümünü talep ederek, "Çöpler hastalık da getirecek." dedi.

