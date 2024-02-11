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İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

Haydar Toprakçı  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

İzmir

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

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