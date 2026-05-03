Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki KOBİ'lerin "yeşil geçişinde" kadın ve gençlere öncelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de faaliyet gösteren KOBİ'lere yeşil geçiş faaliyetleri için 215 milyon lira destek vererek, imalat sanayi sektörünün büyümesine, kadın ve gençlerin istihdamına ivme kazandıracak.

Anadolu Ajansının "KOBİ'lere 'Yeşil' Destek" başlıklı dosyasının 5'inci haberinde DOĞAKA tarafından "Sanayide Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi Geri Ödemeli Finansman Desteği" çerçevesinde belirlenen alanlarda yapılacak yatırımlara sağlanacak desteklere ilişkin bilgi verildi.

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası finansörlüğünde ve Bakanlığın uygulama birimi olduğu proje çerçevesinde sağlanacak kaynak, kalkınma ajansları aracılığıyla 81 ilde uygulanacak kapsayıcı yeşil dönüşüm odaklı projelerde kullanılacak.

Proje, 7 yıl sürecek ve bu çerçevede mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yanı sıra birlik ve kooperatif gibi yapıların sürdürülebilir istihdam oluşturan, ekonomik ve sosyal etkisi yüksek projeleri desteklenecek. İstihdamı ve yeşil kalkınmayı desteklemek amacıyla yerel düzeyde kapsayıcı, çevre dostu ve yenilikçi altyapı yatırımları da önceliklendirilecek.

İmalat sanayisinde kadın ve gençleri istihdam eden KOBİ'lere destek

DOĞAKA tarafından Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki yerleşik KOBİ'lerin yeşil geçişe konu faaliyetleri için SoGreen Projesi kapsamında 215 milyon lira destek sağlanacak.

Söz konusu illerde hayata geçirilecek yatırımlarda proje başına asgari 2 milyon 750 bin lira, azami 7,5 milyon lira destek verilmesi planlanıyor.

Projeyle yeşil geçiş sürecinde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda imalat sanayi sektöründeki KOBİ'lerin söz konusu sürecinin hızlandırılması, sektör içinde örnek uygulamalar geliştirilmesi öngörülüyor. Dönüşüm sürecinde risk altındaki kırılgan gruplarla beşeri sermayenin yeni beceriler kazandırılarak dönüşüme ortak edilmesi de hedefler arasında bulunuyor.

DOĞAKA tarafından sağlanacak destek, ajans ile başvuru sahibi arasında imzalanacak sözleşmeden sonra kullanılabilir duruma gelecek.

Destek sözleşmesinin taraflarca imzalanmasının ardından sözleşme ve program dokümanlarında yer alan şartlara uygun olarak projenin hayata geçirilmesi durumunda yararlanıcılara 30 aylık dönem içinde finansman desteği sağlanacak. Söz konusu destek, ilk 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere toplam 24 ay vadeli ve faiz ya da kar payı talep edilmeksizin geri ödenecek şekilde uygulanacak.

Yeşil geçişte kırılgan il ve ilçelerdeki KOBİ'lere avantaj puan

Destek sürecinde belirlenen kriterleri karşılayan işletme ve KOBİ'lere avantaj puan sağlanacak. Buna göre kadınlar veya 18-35 yaşındaki gençler tarafından sahip olunan ya da yönetilen KOBİ'ler, yönetim kadrosunun yüzde 50'sinden fazlası kadınlardan veya gençlerden oluşan işletmeler ile ortaklık yapısında payların yüzde 50'sinden fazlası kadınlara veya gençlere ait olan KOBİ'ler öncelikli olarak değerlendirilecek.

Ayrıca, kadınlar, gençler ve diğer kırılgan gruplara yönelik yeni istihdam sağlayan işletmeler ile bölge planı ve ilgili strateji belgelerinde yeşil geçiş sürecinde daha kırılgan olarak belirlenen il ve ilçelere yönelik faaliyet gösteren KOBİ'lere de avantaj puan verilecek.

Öte yandan, işletmelerin personeline Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca akredite edilen kuruluşlarca kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması eğitimi aldırması da değerlendirme sürecinde avantaj sağlayacak.

Destek kapsamına alınacak projelerin, Avrupa Birliği 2020 Yeşil Taksonomisi'nde tanımlanan çevresel hedeflerden en az birine katkı sunması şartı aranacak.

İklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, döngüsel ekonomi ve çevrenin korunması gibi alanlara odaklanan program çerçevesinde özellikle kadınlar, gençler ve kırılgan gruplar için yeni istihdam oluşturan ya da mevcut çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen proje başvurularına öncelik verilecek.