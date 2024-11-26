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Kültür

İzmir Devlet Opera ve Balesi "Figaro'nun Düğünü" eserini sahneye koyacak

Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Figaro'nun Düğünü", İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) tarafından sahnelenecek.

Metin Aydemir  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
İzmir Devlet Opera ve Balesi "Figaro'nun Düğünü" eserini sahneye koyacak

İzmir

"Figaro'nun Düğünü" operası için Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde kostümlü prova yapıldı.

Rejisör Yiğit Günsoy, provada AA muhabirine, eserin her detayı için özenle çalıştıklarını, seyircilerin beğeneceği bir eser ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Günsoy, eserin her yönetmenin kendi konseptinden izler taşıdığını, prodüksiyon olarak Bornova'da ilk kez sahneleneceğini belirterek, şunları söyledi:

"Eser Mozart'ın en popüler, en çok sahnelenen 3-4 operasından biri. Konusunu Pierre Beaumarchais'in tiyatro oyunundan alıyor. Burada eser için Fransız Devrimi'nin ayak sesleri diyebiliriz. Biz de birinci perdede kontun peruğunun olduğu başlığı bir cetvele geçirerek Fransız Devrimi'ne bir gönderme yaptık. Çünkü Beaumarchais'in bu oyunundan kısa bir süre sonra Fransız Devrimi gerçekleşti. Onun eserde olan sembollerini biz de sahne üstüne taşımaya çalıştık. İkinci perdede yanlış anlaşılmaların tatlıya bağlandığını görüyoruz. Finali mutlu neşeli bir şekilde düğünü olacağı haberiyle, düğün eğlenceleriyle sona eriyor."

Eserin dekoru ve kostümünde dönemine sadık kaldıklarını anlatan Günsoy, ilk 4 temsilin biletlerinin tükendiğini, seyircinin oyuna ilgisinden mutlu olduklarını ifade etti.

Necdet Aydın Sahnesi'nde 28 Kasım'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak iki perdelik opera, İtalyanca orijinal dili ve Türkçe üst yazıyla sahnelenecek.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın başyapıtlarından biri olan ve ilk kez 1786 yılında sahnelenen "Figaro’nun Düğünü"nde sınıflar arasındaki çatışmalar ve aşk, mizahi bir dille ele alınıyor.

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