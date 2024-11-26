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Kültür

Başkentte "Cam Üfleme ve Cam Sanatı Sergisi" açıldı

Cam ve cam üfleme sanatından örneklerin yer aldığı sergi, başkentte sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Mert Davut  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Başkentte "Cam Üfleme ve Cam Sanatı Sergisi" açıldı

Ankara

Ankara Sanayi Odasından (ASO) yapılan açıklamaya göre, "Cam Üfleme ve Cam Sanatı Sergisi", ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın katılımıyla Oda Sergi Salonu'nda açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı cam üfleme sanatçısı Feridun Pekeş'in eserlerinin yer aldığı sergiye, odanın Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi üyeleri ve sanatseverler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ardıç, camın çok farklı kullanım alanı olduğunu ifade etti. Camın estetik değerleri ve sanatsal ifadeyi anlatan güçlü malzemelerden olduğunu vurgulayan Ardıç, farklı teknikler kullanılarak camla yapılan pek çok sanatsal çalışma olduğunu kaydetti. Ardıç, "Cam üfleme sanatında yaratıcılıkla birlikte, el becerisi, hassasiyet, fiziksel güç ve teknik bilgi de gerekiyor. En önemlisi de bu sanat dalı büyük bir sabır istiyor." değerlendirmesini yaptı.

Sanayi ve sanat arasındaki bağa dikkati çeken Ardıç, sanatın sanayicilere yeni bakış açıları kazandırdığının altını çizdi.

Arıç, sanayinin, ekonomik kalkınmanın temel itici gücü olurken sanatın ruhu beslediğini vurgulayan Ardıç, şunları kaydetti:

"Sanat ve sanayi toplumsal refaha giden yolun temel taşları. ASO olarak, sanayi ve sanatın birlikteliğinin, toplumumuzu daha yaratıcı, yenilikçi ve estetik bir geleceğe taşıyacağını çok iyi biliyoruz. Onun için de her zaman sanatı ve sanatçıları desteklemeyi önemsiyoruz."


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Başkentte "Cam Üfleme ve Cam Sanatı Sergisi" açıldı

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