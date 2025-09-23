Dolar
41.42
Euro
48.89
Altın
3,783.04
ETH/USDT
4,193.90
BTC/USDT
112,931.00
BIST 100
11,408.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden 24'ü Ankara'da

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, başkentin, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi içinde 24 firmayla en başarılı il olduğunu bildirdi.

Mertkan Oruç  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden 24'ü Ankara'da

Ankara

Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde düzenlenen "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Ödül Töreni"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ödüllerde Ankara'nın başarısına dikkati çeken Baran, "100 şirket içinde Ankara 24 firmayla en fazla başarı gösteren il oldu. Ankara'nın adının liste başında yer almasını sağlayan Ankaralı firmalarımızla gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Ankara, siyasetin yanı sıra ticaretin, sanayinin, girişimciliğin de başkenti olduğunu Türkiye 100 programındaki başarısıyla ispatlamıştır." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Baran, listedeki Ankara firmalarına plaketlerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz ve Haymana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fazlı Çınar ile birlikte takdim ettikleri bilgisini verdi.

Türkiye 100 programına öncülük eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na iyi örneklerin çoğaltılmasına katkı sağlamaları nedeniyle de teşekkür eden Baran, "Cesaretleri, yenilikçi bakış açıları ve öncü rolleriyle ekonomimize değer katan firmalarımız, Türk özel sektörünün vizyonunu ve dinamizmini de dünyaya gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz Üniversitesinden 23 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
Yargıtaydan "çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz" kararı
AYM'de bireysel başvurunun 13. yılına ilişkin sempozyum düzenlendi
Rize'de şiddetli yağışın ardından mahsur kalan kadın kurtarıldı
Emine Erdoğan, Türkevi'nin yakınına kurulan simit standını ziyaret etti

Benzer haberler

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden 24'ü Ankara'da

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden 24'ü Ankara'da

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet