Ankara'da depolama tesisinin çöplüğünde yangın
Ankara'nın Sincan ilçesinde depolama tesisindeki çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ankara
Ahi Evran OSB Mahallesi Büyük Selçuklu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir şirkete ait depolama alanında yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle çöplük alana sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.
Çevre ilçelerden de sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.
Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.