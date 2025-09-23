Dolar
41.39
Euro
48.92
Altın
3,786.28
ETH/USDT
4,194.10
BTC/USDT
112,950.00
BIST 100
11,356.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara'da depolama tesisinin çöplüğünde yangın

Ankara'nın Sincan ilçesinde depolama tesisindeki çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Emrullah Cesur  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Ankara'da depolama tesisinin çöplüğünde yangın Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Ahi Evran OSB Mahallesi Büyük Selçuklu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir şirkete ait depolama alanında yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rüzgarın etkisiyle çöplük alana sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevre ilçelerden de sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'de sel ve heyelan nedeniyle Camili'de mahsur kalan turistler helikopterlerle tahliye edildi
Ankara'da depolama tesisinin çöplüğünde yangın
İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
Denizli'de yangınlarda zarar gören alanlar 2 milyon 556 bin fidanla yeşillendirilecek
Marmara Bölgesi'nde perşembeden itibaren yağış bekleniyor

Benzer haberler

Ankara'da depolama tesisinin çöplüğünde yangın

Ankara'da depolama tesisinin çöplüğünde yangın

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet