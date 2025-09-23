Dolar
41.41
Euro
48.90
Altın
3,773.05
ETH/USDT
4,170.10
BTC/USDT
112,539.00
BIST 100
11,336.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Gündem

Aydın'da kamyonun çarptığı gezi otobüsündeki 6 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonun çarptığı gezi otobüsündeki 6 kişi hafif yaralandı.

Musa Ölmez  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Aydın'da kamyonun çarptığı gezi otobüsündeki 6 kişi yaralandı Fotoğraf: Musa Ölmez/AA

Aydın

U.E. yönetimindeki 35 CKZ 014 plakalı kamyon, Söke-Kuşadası kara yolu Novada kavşağında M.Ö. idaresindeki 55 APN 160 plakalı gezi otobüsüne arkadan çarptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Otobüsteki yolculardan 6'sı hafif yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kamyon refüje çıktı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Bu buluşmanın barışa, kardeşliğe ve geleceğe umut taşımasını diliyorum
Aydın'da kamyonun çarptığı gezi otobüsündeki 6 kişi yaralandı
Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri 2. gün oturumlarıyla devam etti
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak
Erzurum'daki Hınıs Başköy Barajı'nın sulama şebekesi tamamlandı

Benzer haberler

Aydın'da kamyonun çarptığı gezi otobüsündeki 6 kişi yaralandı

Aydın'da kamyonun çarptığı gezi otobüsündeki 6 kişi yaralandı

Kurtuluş Savaşı'nın sembol isimlerinden Yörük Ali Efe, vefatının 74. yılında anılıyor

Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

Motosiklet eğitmeninden sürücülere "can kurtaran" uyarılar

Motosiklet eğitmeninden sürücülere "can kurtaran" uyarılar
Sigara bağımlılığından Sağlıklı Hayat Merkezi'nin desteğiyle kurtuldu

Sigara bağımlılığından Sağlıklı Hayat Merkezi'nin desteğiyle kurtuldu
Bursa'da metro alt geçidine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Bursa'da metro alt geçidine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet