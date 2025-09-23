Dolar
logo
Gündem

Emine Erdoğan: Bu buluşmanın barışa, kardeşliğe ve geleceğe umut taşımasını diliyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Türkevi'nde düzenlenen, "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" programına ilişkin video paylaştı.

Orhan Onur Gemici  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Emine Erdoğan: Bu buluşmanın barışa, kardeşliğe ve geleceğe umut taşımasını diliyorum

New York

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Her kapının ardında bir hazine, her hazinenin ardında insanlığa emanet edilen bir miras saklıdır. Bu buluşmanın, kültürler arasındaki bağları güçlendirerek barışa, kardeşliğe ve geleceğe umut taşımasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda Emine Erdoğan ve lider eşlerinin katıldığı programdan görüntüler yer aldı.

