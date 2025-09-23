"Soğuk Savaş" programına yönelik başlatılan soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı
“Soğuk Savaş” adlı sosyal medya programında Hz. Muhammed’e yönelik tahrik ve nefret söylemi içeren paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz gözaltına alındı.
Savcılıkta ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelilerin "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.