Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Finans Merkezi’nde Türkmedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi’nde konuşuyor Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 askeri personel şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden yayındayız
logo
Teknoloji

YouTube, Trump'ın açtığı davada 24,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, hesabının kapatılması nedeniyle 2021'de YouTube'a karşı açtığı davada 24,5 milyon dolarlık uzlaşmaya gidildi.

Dilara Karataş  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
YouTube, Trump'ın açtığı davada 24,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Ankara

Trump'ın 6 Ocak 2021 Kongre baskınının ardından hesabını askıya alması nedeniyle aynı yıl YouTube'a açtığı davada karara varıldı.

Wall Street Journal gazetesinin mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, YouTube'un ödeyeceği 24,5 milyon doların 22 milyonu Trump'a aktarılacak.

Kalan 2,5 milyon dolar ise yazar Naomi Wolf ve Amerikan Muhafazakar Birliği (ACU) dahil diğer davacılara dağıtılacak.

Trump'ın medya ve teknoloji devleriyle davaları

ABC News, Aralık 2024'te Trump'a yönelik iftira davasında 15 milyon dolar tazminat ödeyeceğini açıklamıştı.

Trump, Aralık 2024'te "60 Minutes" programında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatını yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News televizyonuna 20 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı. CBS News'un bağlı olduğu ana şirket Paramount Global, temmuzda davada 16 milyon dolar ödemeyi kabul ederek uzlaşmaya varmıştı.

Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını nedeniyle Facebook hesabının kapatılmasının ardından kendisine "sansür uygulandığı" gerekçesiyle yılın başında açtığı dava kapsamında anlaşmaya varıldığı ve Meta'nın yaklaşık 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirilmişti.

