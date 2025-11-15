ABD, Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırı düzenlediğini ve 4 kişinin öldüğünü duyurdu.
Ankara
SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı.
- Venezuela lideri Maduro, ABD halkına seslendi: Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?
- Kremlin Sözcüsü Peskov: Karayipler ve Venezuela'da durumu istikrarsızlaştıracak hiçbir adımın atılmayacağını umuyoruz
- Venezuela topraklarına saldırı dahil "güncellenmiş" askeri seçeneklerin Trump'a sunulduğu iddiası
- Kolombiya, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımını askıya aldı
- ABD Senatosu, Trump yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesini sınırlayan tasarıyı reddetti
SOUTHCOM'un açıklamasında, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknedeki 4 kişinin öldürüldüğü, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı grup için faaliyet gösterdiği iddia edildi.
Açıklamada, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknenin uluslararası sularda vurulduğu savunuldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Trump'ın kararnamesi
ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.
Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.
ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.