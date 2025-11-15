Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,147.00
BTC/USDT
95,796.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için İstanbul Büyükçekmece Kuba Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. İstanbul'daki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatlarını kaybeden Çiğdem, Kadir Muhammet ve Masal Böcek için Afyonkarahisar Bolvadin ilçesindeki Müslümana Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın talimatının ardından Epstein dosyası için harekete geçti

ABD Adalet Bakanlığının, fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın bağlantılarının araştırılmasına yönelik Başkan Donald Trump'ın talimatının üzerine süreci başlattığı bildirildi.

Ayşe İrem Çakır  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın talimatının ardından Epstein dosyası için harekete geçti

Ankara

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Trump'ın, Epstein ve eski başkanlardan Bill Clinton ve diğer bazı önemli kişi ve kurumlar arasındaki ilişkilerin araştırılması talimatına ilişkin açıklama yaptı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda bakanlığın bu konuyu "ivedilikle" takip edeceğini belirten Bondi, New York Güney Bölgesi Savcısı Jay Clayton'ın görevi üstleneceğini kaydetti.

Trump, dün, "Adalet Bakanı Pam Bondi ve Adalet Bakanlığından, Federal Soruşturma Bürosundaki (FBI) vatanseverlerimizle birlikte, Jeffrey Epstein'ın Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase ve diğer birçok kişi ve kurumla olan ilişkisini ve neler olup bittiğini araştırmalarını isteyeceğim." ifadesini kullanmıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'e en çok başvuru "engellilik" temelinde ayrımcılık iddiasıyla oldu
YTB'nin 5 bölüm, 57 makale ve 9 kitap değerlendirmesinden oluşan "Afrika Yıllığı 2024" yayımlandı
İletişim Başkanlığından "deprem konutlarına" ilişkin paylaşım
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
KKTC'nin kuruluşunun 42. yılına kutlamalar

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, BBC'ye tazminat davası açacaklarını duyurdu

ABD Başkanı Trump, BBC'ye tazminat davası açacaklarını duyurdu

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın talimatının ardından Epstein dosyası için harekete geçti

ABD'nin yeni İstanbul Başkonsolosu Michael Lally göreve başladı

Venezuela lideri Maduro, ABD halkına seslendi: Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

Venezuela lideri Maduro, ABD halkına seslendi: Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?
Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden BMGK gündemindeki Gazze tasarısına destek açıklaması

Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden BMGK gündemindeki Gazze tasarısına destek açıklaması
ABD Kongre üyelerinden, Trump yönetimine "Gazze'deki soykırımı tanıma çağrısı" yapan tasarı

ABD Kongre üyelerinden, Trump yönetimine "Gazze'deki soykırımı tanıma çağrısı" yapan tasarı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet