Gündem

Kasım ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ilişkin 1 milyar 469 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Ankara

Ankara

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların değişen ihtiyaçları doğrultusunda hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Göktaş, çocukların kendine güvenen, eğitimli ve milli değerlere sahip bireyler olarak yetişmeleri için çalıştıklarını kaydetti.

Bakanlık olarak, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Göktaş, "Çocukları sosyal açıdan desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla kasım ayına yönelik toplam 1 milyar 469 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadesini kullandı.

Kasım ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

