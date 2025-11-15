Dolar
Ekonomi

ABD, Kazakistan petrolünün taşındığı Hazar Boru Hattı'na yönelik yaptırımları kaldırdı

ABD, Kazakistan'ın yurt dışına petrol sevk etmekte kullandığı ana petrol hattı olarak bilinen Hazar Boru Hattı Konsorsiyumuna (CPC) yönelik yaptırımları kaldırdı.

Meiramgul Kussainova  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
ABD, Kazakistan petrolünün taşındığı Hazar Boru Hattı'na yönelik yaptırımları kaldırdı

Astana

Kazak basınının ABD'nin Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisine (OFAC) dayandırdığı haberine göre, ABD, daha önce işlemlerinin bloke edildiği Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu ile Kazakistan'ın en büyük petrol sahaları olan Tengiz ve Karaçığanak'a yönelik yaptırımları kaldırdı.

OFAC tarafından verilen yeni lisans ise bundan sonra sadece CPC, Tengiz ve Karaçığanak ile bağlı işlemlere izin verilmesini mümkün kılıyor.

Aynı zamanda bu lisans, ABD tarafından yaptırım listesinde yer alan Rusya'nın Lukoil ve Rosneft gibi şirketlerinin sadece Karaçığanak ve Tengiz petrol sahaları ile CPC projeleri için işlem yapmalarına onay veriyor.

CPC hattı, Kazakistan'ın Tengiz ve Karaçığanak gibi petrol sahalarından çıkarılan petrolün Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk Limanı üzerinden küresel pazarlara erişimi sağlayan ana petrol hattı olarak biliniyor.

Ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımların yanı sıra CPC hattında faaliyetlerin çeşitli nedenlerle sekteye uğraması ise Kazakistan'ı ihracat güzergahında yeni rotalara ve anlaşmalara yönlendirmişti.

