Dolar
41.41
Euro
48.90
Altın
3,773.05
ETH/USDT
4,170.10
BTC/USDT
112,539.00
BIST 100
11,336.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Gündem

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri 2. gün oturumlarıyla devam etti

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri" ikinci gününde oturumlarla sürdü.

Ayşe Yıldız  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri 2. gün oturumlarıyla devam etti Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra 26 ülkeden adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ve kriminal uzmanlarının katıldığı "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" devam ediyor.

Oturum başkanlıklarını Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu üyesi Bilal Çalışkan, Adli Tıp Kurumu 8. İhtisas Kurulu üyesi Prof. Dr. İbrahim İkizceli, Danıştay 10. Daire üyesi Uğurhan Kuş, Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili Prof. Dr. Recep Fedakar'ın yaptığı "Sağlık Hukuku ve Bilirkişilik" panelleri gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Oturumlarda, ölümle sonuçlanan vakalarda tıbbi uygulama hataları ve bilirkişilik, güncel sağlık hukuk sorunları, radyolojik yaş tayininde güncel gelişmeler, maluliyet, özürlülük ve engellilik vakalarında adli radyolojik değerlendirmeler başta olmak üzere farklı konular ele alındı.

Öğleden sonra ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kar, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Dirlik başkanlığında "Adli Radyoloji ve Bilirkişilik" oturumu düzenlendi.

Adli Tıp Kurumu Başkanı 1. İhtisas Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Üzün ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Celbiş başkanlığında ise "Adli Tanatoloji ve Bilirkişilik" paneli gerçekleştirildi.

"Robotik Cerrahiden Kaynaklı Tıbbi Uygulama Hataları ve Hukuki Sorumluluk" başlıklı sunum yapan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, adli tıp alanında fikir alışverişi için önemli bir kongre olduğunu belirterek, hukuk ve tıbbın buluştuğu bir kongre olduğuna dikkati çekti.

Adli Tıp Kurumu Başkanı ve Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongre Başkanı Hızır Aslıyüksek, oturum sonlarında konuşmacılara plaket verdi.

Kongre, 28 Eylül'de sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Bu buluşmanın barışa, kardeşliğe ve geleceğe umut taşımasını diliyorum
Aydın'da kamyonun çarptığı gezi otobüsündeki 6 kişi yaralandı
Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri 2. gün oturumlarıyla devam etti
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak
Erzurum'daki Hınıs Başköy Barajı'nın sulama şebekesi tamamlandı

Benzer haberler

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri 2. gün oturumlarıyla devam etti

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri 2. gün oturumlarıyla devam etti

Akdeniz Üniversitesinden 23 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri'nde "Dünyada insan hakları ve bilirkişilik" konusu ele alındı

Adli Tıp Kurumu Başkanı Aslıyüksek: Hedefimiz bir yıl içinde grup başkanlığı sayımızı 18'e çıkarmak

Adli Tıp Kurumu Başkanı Aslıyüksek: Hedefimiz bir yıl içinde grup başkanlığı sayımızı 18'e çıkarmak
Adalet Bakanı Tunç: İsrail'in soykırım suçluları da bir gün insanlık huzurunda hesap verecek

Adalet Bakanı Tunç: İsrail'in soykırım suçluları da bir gün insanlık huzurunda hesap verecek
Çanakkale ve Antalya’daki orman yangınları kontrol altında, Konya’daki söndürüldü

Çanakkale ve Antalya’daki orman yangınları kontrol altında, Konya’daki söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet