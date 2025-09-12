Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"nda konuşuyor.
logo
Gündem

Bursa'da metro alt geçidine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metro alt geçidine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Fatih Çapkın  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Bursa'da metro alt geçidine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

Yunus Ö. idaresindeki 34 MHH 533 plakalı hafif ticari aracın lastiği, Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde Mudanya istikametine seyir halindeyken patladı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, Bağlarbaşı Esentepe Metro İstasyonu alt geçidinin merdivenlerine girerek sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Merdivenlerde sıkışan aracın vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması bekleniyor.

