Bursa'da metro alt geçidine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metro alt geçidine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Bursa
Yunus Ö. idaresindeki 34 MHH 533 plakalı hafif ticari aracın lastiği, Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde Mudanya istikametine seyir halindeyken patladı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, Bağlarbaşı Esentepe Metro İstasyonu alt geçidinin merdivenlerine girerek sıkıştı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Merdivenlerde sıkışan aracın vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.