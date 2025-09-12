Dolar
Gündem

Ağustosta yağışlar geçen yıla göre yüzde 43 azaldı

Türkiye genelinde ağustosta yağışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 azaldı.

Fatma Sevinç Çetin  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Ağustosta yağışlar geçen yıla göre yüzde 43 azaldı

Ankara

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2025 Ağustos Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, ülke geneli ağustos yağış ortalaması, uzun yıllar ortalamasının ve geçen yıl ağustos ayı yağışının altında gerçekleşti.

Buna göre, uzun yıllar ağustos yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 14,8 kilogram olarak kayıtlara geçerken, ağustos 2024'te metrekareye 13,9 kilogram, geçen ay ise 7,9 kilogram yağış düştü.

Yağışlar normaline göre yüzde 47, geçen yıl ağustos ayına göre yaklaşık yüzde 43 azaldı.

Ağustosta yağışlar, Edirne'nin güneyi, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde, Orta ve Batı Karadeniz'de, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Gümüşhane, Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde yer yer yüzde 80'den fazla azalırken, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinde yüzde 60'ın üzerinde arttı.

Bölge genelinde, tüm bölgeler normallerinin altında yağış alırken normaline göre en fazla azalma yüzde 76 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.

Batman, Diyarbakır ve Mardin'de son 65 yılın en kurak günleri yaşandı

Ağustosta yağışlar, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde son 12 yılın en düşük seviyesine indi.

Geçen ay yağışlarda normaline göre en fazla artma yüzde 63 artış ile Niğde'de, en fazla yağış metrekareye 121,7 ile Rize'de kaydedilirken, Batman, Mardin ve Diyarbakır geçen ay hiç yağış almadı.

Batman, Diyarbakır ve Mardin 65, Ardahan 64, Kars 46, Malatya, Karabük 15, Tunceli, Elazığ ve Antalya'da son 12 yılın en düşük ağustos ayı yağışları kaydedildi.

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 ağustos ortalamasında 3 gün olarak hesaplanırken, bu yıl ağustosta Türkiye genelinde ortalama 2,9 gün oldu.

Yağışlı gün sayıları Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşti, İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale, Antalya, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde ise yer yer 1 günün altına düştü.

