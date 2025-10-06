Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi
Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal'de etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde afetlere yol açtı.
Ankara
Güney Asya ülkesi Nepal'de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 47'ye çıktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu ülke genelinde ölenlerin sayısının 47'ye ulaştığını belirten yetkililer, 9 kişinin kayıp olduğunu ve 20'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
Yetkililer, afet bölgelerindeki kayıp kişilerin bulunması ve yaralıların tahliyesi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Nepal hükümeti, 4-6 Ekim'de ülkenin doğu ve orta kesimlerinde şiddetli yağış beklendiği uyarısında bulunmuş, bu tarihleri ulusal tatil ilan etmişti.
Güney Asya'da özellikle haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, Nepal'de her yıl sellere, ciddi altyapı hasarına ve can kayıplarına yol açıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.