Dünya

Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi

Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal'de etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde afetlere yol açtı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi Fotoğraf: Sunil Pradhan/AA

Ankara

Güney Asya ülkesi Nepal'de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 47'ye çıktı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu ülke genelinde ölenlerin sayısının 47'ye ulaştığını belirten yetkililer, 9 kişinin kayıp olduğunu ve 20'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, afet bölgelerindeki kayıp kişilerin bulunması ve yaralıların tahliyesi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Nepal hükümeti, 4-6 Ekim'de ülkenin doğu ve orta kesimlerinde şiddetli yağış beklendiği uyarısında bulunmuş, bu tarihleri ulusal tatil ilan etmişti.

Güney Asya'da özellikle haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, Nepal'de her yıl sellere, ciddi altyapı hasarına ve can kayıplarına yol açıyor.

