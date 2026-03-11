Dolar
44.08
Euro
51.05
Altın
5,176.27
ETH/USDT
2,069.60
BTC/USDT
70,519.00
BIST 100
13,200.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırısı altındaki Beyrut'un Dahiye bölgesinde patlamalar meydana geldi Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

Etiyopya'da heyelan ve seller nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'nın güneyindeki Gamo bölgesindeki heyelan ve sellerde 30 kişi yaşamını yitirdi.

Saadet Firdevs Aparı Bayram  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Etiyopya'da heyelan ve seller nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti

İstanbul

Ulusal basındaki haberlere göre, Gamo bölgesinde son 2 gündür mevsim normallerinin üzerindeki yağışların ardından heyelan ve sel meydana geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkililer, heyelan ve sellerde 30 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama
Makedonya-Türkiye Ticaret Odası, Üsküp'te iftar programı düzenledi
Paris'te Türkiye ve NATO ilişkilerini konu alan yuvarlak masa toplantısı düzenlendi
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, çatışmanın değil barışın ve sağduyunun tarafında yer almakta
Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Etiyopya'da heyelan ve seller nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'da heyelan ve seller nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti

Sudan: Etiyopya'dan topraklarımızı hedef alan İHA'lar giriyor

Ordu'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 68'e yükseldi

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 68'e yükseldi
Tigray asıllı Eritreli doktor Isaias Irgau: Savaş bize, arka bahçemize geldi

Tigray asıllı Eritreli doktor Isaias Irgau: Savaş bize, arka bahçemize geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet