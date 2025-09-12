Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"nda konuşuyor.
logo
Gündem

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'in doğusundaki Bartın ve Zonguldak için fırtına uyarısında bulunuldu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bartın ve Zonguldak'ta rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
