Enerji Bakanı Bayraktar: Kasım ve aralıkta 2 bin megavatlık YEKA kapasite tahsisi için yarışma yapılacak
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir’de Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kasım ve aralıkta 1150 megavat rüzgar ile 850 megavat güneş olmak üzere toplam 2 bin megavatlık YEKA kapasite tahsisi için yarışma yapılacağını bildirdi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.