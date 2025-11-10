Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Komisyonu: Putin'e yönelik baskıyı artırmak için yeni adımlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna savaşı bağlamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik baskıyı artırmak ve müzakere masasına getirmek için yeni adımlar üzerinde çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Şerife Çetin  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
AB Komisyonu: Putin'e yönelik baskıyı artırmak için yeni adımlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz

Brüksel

AB Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in Ukrayna halkını "terörize" etmeyi sürdürdüğünü söyleyen Hipper, hafta sonunda kritik enerji altyapısına yönelik saldırı sonucu elektrik, su ve ısıtma sistemlerinin aksadığını bildirdi.

Hipper, Ukrayna'ya desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Aynı zamanda Putin'e yönelik baskıyı artırmak ve müzakere masasına getirmek için yeni adımlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Bunun Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinin hazırlandığı anlamına gelip gelmediğine ilişkin ise Hipper, "Yaptırımlara ilişkin çalışmalar gizli." diye konuştu.

AB, 23 Ekim'de Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketini onaylamıştı. Yaptırımlar Rus bankaları, kripto borsaları, Hindistan ve Çin'deki kuruluşları hedef almıştı.

