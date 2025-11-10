Dolar
42.23
Euro
48.83
Altın
4,082.57
ETH/USDT
3,617.80
BTC/USDT
106,270.00
BIST 100
10,860.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna krizi, belirlediğimiz hedeflere ulaştığımızda ancak sona erebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin en kısa sürede sona ermesinden yana olduklarını belirterek, "Bu kriz, Rusya belirlediği hedeflere ulaştığında ancak sona erebilir." dedi.

Dmitri Chirciu  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Rusya: Ukrayna krizi, belirlediğimiz hedeflere ulaştığımızda ancak sona erebilir

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna krizinin çözüm sürecine değinen Peskov, "Elbette bu krizin mümkün olan en kısa sürede sona ermesini isteriz. Bu kriz, Rusya belirlediği hedeflere ulaştığında ancak sona erebilir." şeklinde konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Peskov, meselenin siyasi diplomatik araçlarla çözülmesinden yana ve buna açık olduklarını ancak Ukrayna ile müzakerelerde duraklama yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu duraklama bizden kaynaklanmıyor. Muhataplarımız, müzakereleri sürdürmemize izin vermiyor. Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğine ve çıkarlarını askeri yollarla sağlayacağını düşünen Avrupalılar, muhataplarımızı kışkırtıyor. Bu, büyük bir yanılgı çünkü cephedeki durum tam tersini gösteriyor. Kiev yönetiminin durumu her geçen gün daha da kötüleşecek."

Peskov, Ukrayna’da savaşa karşı çıkan ve barıştan yana olan kişi sayısının artacağı öngörüsünde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından gözden düştüğüne yönelik iddiaların "yalan" olduğunu vurgulayan Peskov, "Lavrov, aktif şekilde çalışmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Macaristan’ın Ukrayna’daki savaşın sonlandırılmasına ilişkin teklifleriyle ilgili bilgi sahibi olmadıklarını dile getirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretin sonuçlarını ele almadığını bildirdi.

"Kazakistan, Rusya’nın özel ortağı"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in yarın Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğine dikkati çeken Peskov, bu ülkenin özel ve ayrıcalıklı ortakları olduğunu belirtti.

Putin’in Tokayev’e Ukrayna’daki durumla ilgili bilgi vereceğini dile getiren Peskov, Astana'nın, Ukrayna krizinin çözüm sürecine katkıda bulunmaya hazır olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıl sonuna kadar Hindistan’ı ziyaret edeceğini ve bunun için gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Bu ziyaretin anlamlı olacağını umuyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'de oyuncak silahla televizyon binasına giren zanlı yakalandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
Kocaeli'de karaya oturan gemideki yükün tahliyesine başlandı
Hatay ve Kilis'te bir günde 44 bin 50 fidan toprakla buluşturulacak
Bursa'da 3 milyon 250 bin fidan toprakla buluşacak

Benzer haberler

Kuzey Akım sabotajına ilişkin soruşturmanın Avrupa'da ayrışmaya yol açtığı iddia edildi

Kuzey Akım sabotajına ilişkin soruşturmanın Avrupa'da ayrışmaya yol açtığı iddia edildi

Çin, gemicilik ve taşımacılık alanında ABD'ye getirdiği karşı tedbirleri askıya aldı

Rusya: Ukrayna krizi, belirlediğimiz hedeflere ulaştığımızda ancak sona erebilir

Kazakistanlı hasta Türkiye'de yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

Kazakistanlı hasta Türkiye'de yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
ABD’deki hükümet kapanması nedeniyle NATO müttefiklerine silah satışının ertelendiği öne sürüldü

ABD’deki hükümet kapanması nedeniyle NATO müttefiklerine silah satışının ertelendiği öne sürüldü
ABD’yi ziyaret eden Suriye lideri, ekonomiden güvenliğe birçok konuda destek arıyor

ABD’yi ziyaret eden Suriye lideri, ekonomiden güvenliğe birçok konuda destek arıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet