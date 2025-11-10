Dolar
Dünya

ABD’deki hükümet kapanması nedeniyle NATO müttefiklerine silah satışının ertelendiği öne sürüldü

NATO müttefiklerine 5 milyar dolardan fazla değerdeki ABD silah ihracatının, federal hükümetin kapanması nedeniyle ertelendiği iddia edildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
ABD’deki hükümet kapanması nedeniyle NATO müttefiklerine silah satışının ertelendiği öne sürüldü

Ankara

Axios internet sitesinin Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre ABD'de hükümetin kapanması, 40 günü geride bırakırken aksaklıklar sürüyor.

Yetkililer, ABD hükümetinin kapanması nedeniyle NATO müttefiki Danimarka, Hırvatistan ve Polonya gibi ülkelere 5 milyar doların üzerindeki AMRAAM füzeleri, Aegis savaş sistemleri ve HIMARS tipi füzelerin satışının ertelendiğini ifade etti.

NATO müttefiklerine silah satışlarının, çoğu zaman dolaylı olarak Ukrayna'ya yardım amacını taşıdığı belirtildi.

ABD yasalarına göre silah satış teklifleri, ABD Kongresi tarafından incelenmek zorunda ancak birçok Dışişleri Bakanlığı çalışanı, geçici izne çıkarıldığı için süreç aksaklığa uğruyor.

ABD’de federal hükümet, 1 Ekim'den bu yana kapalı

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması ve Kongrenin yeni mali yıl başlamadan geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle federal hükümet, 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durduruyor.

Bu süreçte "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor. Bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

