Dünya

ABD'nin Texas eyaletindeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü

ABD'nin Texas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, saldırgan intihar etti.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
ABD'nin Texas eyaletindeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü Fotoğraf: Arşiv

San Antonio

San Antonio Polis Departmanından dün yapılan açıklamaya göre, San Antonio kentindeki bir peyzaj malzemeleri şirketinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

Saldırganın, 3 iş arkadaşını vurması üzerine panikleyen çalışanlar binadan dışarı çıktı.

Ekipler, olayı soruşturmak için bölgeye intikal ettikten birkaç saat sonra saldırganın cansız bedenini buldu.

İntihar ettiği anlaşılan saldırganın, 21 yaşındaki Jose Hernandez Galo olduğu tespit edildi.

Yetkililer, olayın rastgele bir saldırı olmadığını ancak saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

