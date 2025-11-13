Dolar
42.24
Euro
49.21
Altın
4,234.82
ETH/USDT
3,485.60
BTC/USDT
102,818.00
BIST 100
10,664.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da özel günlerde metrobüsün güzergahının değiştirilmesi kararlaştırıldı

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla metrobüsün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığı spor, kutlama ve anma benzeri organizasyonlar sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmasına izin verildi.

Hasan Hüseyin Kul  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
İstanbul'da özel günlerde metrobüsün güzergahının değiştirilmesi kararlaştırıldı

İstanbul

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de yapıldı.

Toplantıda, İstanbul Maratonu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi spor organizasyonları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile benzeri kutlama veya anma organizasyonlarının köprü üzerinde yürütülen bakım, onarım, yenileme, iyileştirme faaliyetleri sebebiyle metrobüs güzergahı üzerinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve ilgili bağlantı yollarının tamamen veya kısmen trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu durumlarda metrobüs seferlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün taşıt trafiğine kapalı olduğu süre boyunca metrobüs için yeni güzergah da konuşuldu.

Önerilen yeni güzergahta metrobüsün, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan çevre yolunu kullanıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Büyükdere ve Barbaros Bulvarı'ndan Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu güzergahını kullanması yer aldı.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise metrobüsün Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'ndan ayrılarak Barbaros Bulvarı ve Büyükdere'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanması, çevre yolunu kullanarak Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'na doğru geliş güzergahının kullanılması teklif edildi.

Yapılan oylamada, belirtilen günlerde metrobüsün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzergahını kullanması oy birliğiyle kabul edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beylikdüzü Demir Country projesinin ruhsatı için 2015'te 8 milyon lira istendiği iddiası
Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda 7 Kasım'da çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da özel günlerde metrobüsün güzergahının değiştirilmesi kararlaştırıldı
Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi
Kağıthane'de apartmandaki patlamanın ardından çıkan yangına ilişkin yeni görüntü

Benzer haberler

İstanbul'da özel günlerde metrobüsün güzergahının değiştirilmesi kararlaştırıldı

İstanbul'da özel günlerde metrobüsün güzergahının değiştirilmesi kararlaştırıldı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde ihale süreçlerindeki yöntem anlatıldı

"Boğaz'daki yapılarda bağış adı altında rüşvet alındıktan sonra işlem yaptırıldı" iddiası

"Murat Ongun'un İBB ihalelerine katılmak isteyenlere karşılığı olmayan faturalar ödettiği" iddiası

"Murat Ongun'un İBB ihalelerine katılmak isteyenlere karşılığı olmayan faturalar ödettiği" iddiası
Şişli Belediyesinin rezidans tadilatı için müşteki iş insanından 10 milyon dolar talep ettiği iddiası

Şişli Belediyesinin rezidans tadilatı için müşteki iş insanından 10 milyon dolar talep ettiği iddiası
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesindeki yöneticilere 1542 yıla kadar hapis istemi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesindeki yöneticilere 1542 yıla kadar hapis istemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet