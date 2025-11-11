Dolar
42.23
Euro
49.01
Altın
4,113.80
ETH/USDT
3,492.00
BTC/USDT
103,442.00
BIST 100
10,576.45
logo
Dünya

Rusya'da bütçe açığı artan harcamalarla 4,2 trilyon rubleye çıktı

Rusya'da bütçe açığının artan harcamalarla yılın ilk 10 ayında 4,2 trilyon rubleye (yaklaşık 51,9 milyar dolar) ulaştığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Moskova

Rusya Maliye Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin bütçe gelirlerinin yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 29,9 trilyon ruble seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde bütçe giderlerinin ise yüzde 15,4 artarak 34,1 trilyon rubleye çıktığına işaret edilen açıklamada, bütçe açığının da 4,2 trilyon rubleye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin 22,4 trilyon ruble, petrol ve doğal gaz gelirlerinin de 7,5 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,6 seviyesinde bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu oranın 2025 sonu itibarıyla yüzde 2,6'ya ulaşmasının beklendiğinin altı çizildi.

Rusya'da bütçe giderleri özellikle savunma sanayine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli oranda artış kaydetti.

Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlar da ülkenin petrol ve doğal gazda Avrupa pazarını önemli oranda kaybetmesine yol açtı.

İlgili konular
Benzer haberler

