Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Denizli’de “DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

Ağrı'da fırtına 44 ev ve 30 ahırın çatısını uçurdu

Ağrı'da fırtına nedeniyle 44 ev ve 30 ahırın çatısında hasar oluştu.

Elvan Demir  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Ağrı'da fırtına 44 ev ve 30 ahırın çatısını uçurdu Fotoğraf: Elvan Demir/AA

Ağrı

İl merkezine bağlı Tezeren köyünde akşam saatlerinde fırtına etkili oldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler köyde yaptıkları incelemede 44 ev ve 30 ahırın çatısının uçtuğunu tespit etti.

Ağrı'da fırtına 44 ev ve 30 ahırın çatısını uçurdu
