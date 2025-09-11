Ağrı'da fırtına 44 ev ve 30 ahırın çatısını uçurdu
Ağrı'da fırtına nedeniyle 44 ev ve 30 ahırın çatısında hasar oluştu.
Ağrı
İl merkezine bağlı Tezeren köyünde akşam saatlerinde fırtına etkili oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler köyde yaptıkları incelemede 44 ev ve 30 ahırın çatısının uçtuğunu tespit etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.