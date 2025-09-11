Dolar
Gündem

Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 20.28'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abdullah Sarica  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,63 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

