Dolar
42.21
Euro
48.92
Altın
3,998.00
ETH/USDT
3,228.30
BTC/USDT
100,113.00
BIST 100
10,966.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Meksika'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meksika'nın Baja California Sur eyaleti açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Dildar Baykan Atalay  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Meksika'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Baja California Sur eyaletindeki Santa Rosalia kasabasının 75 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek
Hatay Defne'de afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor
Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 10 ayda 2 milyonu aşarak rekor kırdı
Hac için uyarı mesajı gönderilenlerin sağlık raporu alması gerekecek

Benzer haberler

Meksika'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meksika'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sındırgı'da depremzede esnafa konteyner desteği

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü otelin yıkılmasına ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi

Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü otelin yıkılmasına ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi
Zeray Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Zeray Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet