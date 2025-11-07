Meksika'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'nın Baja California Sur eyaleti açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Baja California Sur eyaletindeki Santa Rosalia kasabasının 75 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.