Gündem

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Kılıç: Zengezur hattı çok önemli

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilci Büyükelçi Serdar Kılıç, "Bütün Orta Asya ve Türk cumhuriyetlerine açılım sağlamak bakımından Zengezur hattı önemli bir hat." dedi.

Hüseyin Yıldız  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Kılıç: Zengezur hattı çok önemli Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Ermenistan'da bazı temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilci Büyükelçi Serdar Kılıç, Vali Ercan Turan ile makamında bir süre görüştü.

Büyükelçi Kılıç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan'daki özel temsilci ile aralarında bazı çalışmaların olduğunu belirterek, "Bu çalışmaları gözden geçireceğiz, geçmiş çalışmaları teyit edeceğiz. İleride iki ülkenin, özellikle bu bölgenin ekonomik hayatına neler yapılabilir, onları ele alacağız." diye konuştu.

Zengezur hattının önemine değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu iletişim hattı özellikle çok önemli. Sadece Ermenistan ile Türkiye arasında değil bütün Orta Asya ve Türk cumhuriyetlerine de açılım sağlamak bakımından Zengezur hattı önemli bir hat. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, kısa vadede bu hattı açıp iki ülkenin, özellikle Iğdır ve Kars'ın ekonomisine katkıda bulunabilmek en büyük arzumuz."

Ermenistan tarafının da bu konulara sıcak baktığını anlatan Kılıç, "Bugün 'Biz sınırı açmaya hazırız' diye açıklama yapmışlar. Herkesin faydasına olan bir şeye tabii onlar da sıcak bakıyorlar. Bazı projelerin hayata geçirilmeden önce birtakım teknik çalışmaların yapılması gerekiyor, yoksa niyet konusunda bir sıkıntımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Iğdır Valisi Ercan Turan da kentin 3 ülkeye sınır olduğundan bahsederek, "İlimizde de heyecanla bu süreç genel olarak değerlendiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok ciddi anlamda tüm sınır komşularımıza yönelik çok yapıcı görüşmeler yapıldı. Alican Sınır Kapımız var, yakın bir zamanda yine Zengezur hattıyla ilgili 124 kilometrelik Dilucu-Kars Demiryolu'nun temellerini attık." ifadelerini kullandı.

Kılıç ve beraberindeki heyet, Iğdır'daki Alican Sınır Kapısı'ndan geçerek Ermenistan'ın başkenti Erivan'da birtakım görüşmeler yapacak.

