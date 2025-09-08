Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Ekonomi

Elektrik üretiminde ağustosta en fazla artış rüzgar ve güneşten sağlandı

Türkiye'de ağustosta elektrik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarken, üretimin yaklaşık yüzde 42'si yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Elektrik tüketimi de klima kullanımının etkisiyle yüzde 3 yükseldi.

Fuat Kabakcı  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Ankara

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği bilgiye göre, ağustosta elektrik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 34 milyon 765 bin 986 megavatsaat olurken, tüketim yüzde 3 artışla 34 milyon 365 bin 931 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Sıcak havaların etkili olduğu söz konusu ayda, soğutma ihtiyacı kaynaklı klima kullanımı tüketim artışında en önemli faktör olarak öne çıktı.

Üretim artışında rüzgar ilk, güneş ikinci sırada

Ağustosta, geçen yılın aynı ayına kıyasla kaynak bazında en fazla üretim artışı 1 milyon 298 bin 967 megavatsaatle rüzgar enerjisi santrallerinde görüldü. Rüzgarı, 994 bin 724 megavatsaatle güneş enerjisi santralleri, 119 bin 136 megavatsaatle doğal gaz santralleri takip etti.

Hidroelektrik santrallerin üretimleri ise bu dönemde 846 bin 359 megavatsaat azaldı. Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle santrallerinin üretimi toplam üretimin yüzde 41,7'sini karşıladı.

Geçen ayın yenilenebilir enerji üretimi geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 10,8 artış gösterdi.

Hidroelektrik santrallerini rüzgar ve güneş enerjisi santralleri telafi etti

Kaynakların üretim sıralamasına bakıldığında ay genelinde 8 milyon 532 bin 188 megavatsaat ile doğal gaz ilk sırada yer aldı.

Bunu, 7 milyon 263 bin 242 megavatsaat ile ithal kömür, 4 milyon 552 bin 804 megavatsaat ile rüzgar, 4 milyon 474 bin 554 megavatsaat ile hidroelektrik, 4 milyon 31 bin 42 megavatsaat ile güneş enerjisi santralleri takip etti. Kalan üretim ise diğer kaynaklardan sağlandı.

Hidroelektrik santrallerindeki üretim düşüşü, güneş ve rüzgarın artan payıyla telafi edildi.

Öte yandan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ verilerine göre, ağustosta şebekeye verilen gaz miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5,8 artarak 4,3 milyar metreküpe yükselirken, elektrik üretim tarafında geçen yılın aynı ayına göre ciddi bir artış görülmedi.

