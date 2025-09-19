Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,457.10
BTC/USDT
115,399.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşılaştı. Karşılaşma sonrasında teknik direktörler basın toplantısı düzenledi
logo
Gündem

Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

Üsküdar'da, yolcu taşıyan tekne ile Panama bayraklı kuru yük gemisinin çarpışması sonucu yaralanan 12 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Fatma Nur Duman Arı, Büşra Alakoyun, Cüneyt Kemal Özkök  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı Fotoğraf: Adem Koç/AA

İstanbul/Ankara

Özel bir şirkete ait "Kamil Sayın" isimli yolcu teknesi ile "Artvin" isimli yük gemisi henüz bilinmeyen nedenle saat 20.30 sıralarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları olay yerine geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yolcu teknesi, emniyetle Üsküdar İskelesi’ne yanaştırılarak, yolcular tahliye edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisinin çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan bazı yolcuların yaralandığı belirtilerek, "Kaza sonrası kazaya karışan gemiler Boğaz trafik hattından çekilmiş olup, kazada yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kazada yaralanan yolculardan 8'inin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Kamil Sayın" yolcu teknesi tahliyenin ardından Harem'e yanaştırıldı. "Artvin" gemisi ise KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan refakatinde Sarıyer Büyükdere’ye çekildi.

Kazanın ardından teknedeki yolcuların yaşadığı korku ve panik cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Bazı yolcuların kazaya karışan yük gemisinin mürettebatına bağırarak, tepki gösterdikleri görüldü. Kazanın ardından yolcuların can yeleklerini giydikleri ve yaralılar için doktor talep ettikleri görüntülerde yer aldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kazaya karışan tekne ile kuru yük gemisinin kaptanları hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, çarpışmayla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde "Artvin" isimli gemi ile "Kamil Sayın" isimli yolcu motorunun çarpıştığı bilgisi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarının ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"12 kişinin yaralandığı olayın ardından "Kamil Sayın" isimli yolcu motoru Üsküdar İskelesi'ne yanaştırılarak, yaralılar dahil tüm yolcuların tahliye edildiği bilgisi alınmış olup, bahse konu motor KEGM-3 botumuz refakatinde Harem'e yanaşmıştır. 'Artvin' isimli gemi ise KEGM-4 botumuz ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere'ye intikal etmektedir. Yaşanan olayda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Can Holding'e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha kayyum atandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla yakalanan 13 zanlı tutuklandı
Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı
İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöplere mahalleliden tepki

Benzer haberler

Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

THY, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentine 26 Ekim'de sefer başlatacak

Motosiklet eğitmeninden sürücülere "can kurtaran" uyarılar

Sanatçılar "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" kampanyasına destek oldu

Sanatçılar "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" kampanyasına destek oldu
Bursa'da metro alt geçidine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Bursa'da metro alt geçidine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet