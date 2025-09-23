Dolar
Gündem

Erzurum'daki Hınıs Başköy Barajı'nın sulama şebekesi tamamlandı

Erzurum'un Hınıs ilçesindeki Başköy Barajı'nın 64 bin metrelik borulu sulama şebekesi ile 2 regülatör ve 2 tünelin yapımı tamamladı.

Talha Koca  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Erzurum'daki Hınıs Başköy Barajı'nın sulama şebekesi tamamlandı

Erzurum

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, inşaatı 2028'de tamamlamayı hedeflendiklerini açıkladı.

Balta, bu yıl 25 bin dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuştuğu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yıl sonunda 8 bin dekar arazinin daha sulamaya açılmasını hedeflemekteyiz. İnşaatta 2 regülatör, 2 tünel imalatı ile 64 bin metre borulu sulama şebekesini tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 2028 yılı ilk çeyreğinde projeyi bitirip, 205 bin 350 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz. Hınıs Başköy Barajı Sulaması işi sayesinde yöre çiftçisi modern sulama ile tanışacak. 205 bin 350 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Kadim Şehir Erzurumlu üreticiler, 2025 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 2 milyar 566 milyon 875 bin lira daha fazla kazanacak."

Erzurum'daki Hınıs Başköy Barajı'nın sulama şebekesi tamamlandı

Erzurum'daki Hınıs Başköy Barajı'nın sulama şebekesi tamamlandı

Erzurum'daki Hınıs Başköy Barajı'nın sulama şebekesi tamamlandı

