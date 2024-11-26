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Kültür

Gazzeli kolaj sanatçısı, İsrail saldırılarına rağmen eserleri ile Filistin davasını dünyaya duyurmaya çalışıyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında evini ve eserlerini ürettiği atölyesini kaybeden 40 yaşındaki Filistinli kolaj sanatçısı Meysa Yusuf, yaptığı sanat eserleri ile Filistin davasını dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Anas Zeyad Fteha  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Gazzeli kolaj sanatçısı, İsrail saldırılarına rağmen eserleri ile Filistin davasını dünyaya duyurmaya çalışıyor

Kudüs

Güzel sanatlar fakültesi resim bölümü mezunu olan kadın modern sanatlardan kolaj alanında uzmanlaşarak 14 yıldır güzel sanat alanında üretim yaptığını belirtti.

Filistinli kolaj sanatçısı Yusuf, her türlü zorluğa rağmen saldırılarda hasar gören atölyesinde sanatını icra etmeye devam ediyor.

Çizdiği bir resmin hikayesini anlatan kadın eserinde İsrail'in Gazzelileri nasıl haklarından mahrum bıraktığını simgelemeyi amaçladığını dile getirdi.

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