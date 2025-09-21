Ticaret Bakanlığından ürünlere ilişkin fiyat paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcılarına uyarı
Ticaret Bakanlığı, bir markette satılan ürünün maliyetine ilişkin dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığını belirterek, sosyal medya kullanıcılarına, içeriklerini teyit etmeleri ve güvenilirliğinden emin olmaları uyarısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyadaki bir paylaşıma ilişkin bilgi verildi.
Dezenformasyon içerikli olduğu vurgulanan paylaşımda, bir markette satılan ürünün maliyetinin gerçekten uzak şekilde, satış fiyatının çok altında gösterildiği bildirildi. Videoyu çeken sosyal medya kullanıcısının yeni bir paylaşım daha yaparak ürünün markete geliş fiyatının ilk paylaşımın aksine 351 lira olduğunu söylediğine dikkati çekildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımızca yapılan düzenli kontrollerle uyuşmayan bir durum tespit edilmemiştir. Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirme fırsatı olan tüm sosyal medya kullanıcılarına, içerikleri yaymadan önce teyit etme ve güvenilirliğinden emin olma sorumluluklarını hatırlatmak isteriz. Ticaret Bakanlığı olarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik tüm girişimlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, üretici ve ticaret erbabımızın yanında olurken tüketicimizin de daima koruyucusu olmaya devam edeceğiz."