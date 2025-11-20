Dolar
42.37
Euro
48.93
Altın
4,062.54
ETH/USDT
3,039.00
BTC/USDT
92,270.00
BIST 100
11,002.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Meta, Avustralya'daki gençlere sosyal medya hesaplarını silmeleri için uyarı gönderiyor

ABD'li teknoloji şirketi Meta, Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağı kapsamında genç kullanıcılara hesaplarını kapatmaları ve verilerini indirmeleri için uyarı göndermeye başladı.

Dilara Karataş  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Meta, Avustralya'daki gençlere sosyal medya hesaplarını silmeleri için uyarı gönderiyor

Melbourne

Ülkede yasak 10 Aralık'ta yürürlüğe girecekken Meta, uyum sürecini açıklayan ilk şirket olarak kullanıcıları bilgilendirdi.

Şirket, binlerce genç kullanıcıya SMS ve e-posta yoluyla şüpheli yaş grubundaki hesapların 4 Aralık'tan itibaren erişime kapatılacağı uyarısını gönderdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Meta tarafından yapılan açıklamada, "Bugün (yasaktan) etkilenen gençleri bilgilendirmeye başlıyoruz. Böylece kişiler, iletişim bilgilerini ve anılarını kaydedebilecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kullanıcıların bu süreçte iletişim bilgilerini güncelleyerek 16 yaşına geldiklerinde hesaplarına yeniden erişim sağlayabilecekleri kaydedildi.

Meta'nın verilerine göre, ülkede 13-15 yaşlarında yaklaşık 350 bin Instagram ve 150 bin Facebook kullanıcısı bulunuyor.

Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, 10 Aralık'tan itibaren yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi"ne ilişkin paylaşım
İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava ile sis etkili oluyor
İstanbul'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Meta, Avustralya'daki gençlere sosyal medya hesaplarını silmeleri için uyarı gönderiyor

Meta, Avustralya'daki gençlere sosyal medya hesaplarını silmeleri için uyarı gönderiyor

Teknoloji devlerinin yükselişi "tekno-feodalizm" tartışmalarını alevlendirdi

Meta, WhatsApp ve Instagram'ı satın almasıyla ilgili açılan tekel davasını kazandı

Avustralya'da oyun kumlarında asbest tespit edilmesinin ardından 70 okulda eğitime ara verildi

Avustralya'da oyun kumlarında asbest tespit edilmesinin ardından 70 okulda eğitime ara verildi
Bilim insanları, La Nina'nın Güneydoğu Asya'da ölümcül kasırgalara yol açabileceği konusunda uyarıyor

Bilim insanları, La Nina'nın Güneydoğu Asya'da ölümcül kasırgalara yol açabileceği konusunda uyarıyor
Macron, AB bünyesinde sosyal medyanın belirlenecek yaşın altına yasaklanması için çalıştıklarını söyledi

Macron, AB bünyesinde sosyal medyanın belirlenecek yaşın altına yasaklanması için çalıştıklarını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet