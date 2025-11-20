Bakan Memişoğlu: 2026 DUS sınavının bir defaya mahsus nisanda da yapılmasına karar verdik
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının önümüzdeki yıl bir defaya mahsus ekim ayı haricinde nisanda da yapılmasına karar verdik." ifadelerini kullandı.
Ankara
