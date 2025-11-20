Dolar
Gündem

Bakan Memişoğlu: 2026 DUS sınavının bir defaya mahsus nisanda da yapılmasına karar verdik

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının önümüzdeki yıl bir defaya mahsus ekim ayı haricinde nisanda da yapılmasına karar verdik." ifadelerini kullandı.

Dilhan Türker Yıldız  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Ankara

