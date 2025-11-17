Dolar
Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı için Ankara Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya

Avustralya'da oyun kumlarında asbest tespit edilmesinin ardından 70 okulda eğitime ara verildi

Avustralya'da renkli oyun kumlarından alınan numunelerde asbest tespit edilmesi üzerine başkent Canberra'da temizlik çalışmaları için 70 okulda eğitime ara verildi.

Aybüke İnal Kamacı  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Avustralya'da oyun kumlarında asbest tespit edilmesinin ardından 70 okulda eğitime ara verildi

Ankara

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), renkli kumlardan alınan numunelerin laboratuvar testlerinde "tremolit" türü asbest tespit etti.

Asbestin bu türünün havada yayılma veya solunma riskinin düşük olduğunu ancak yine de risk oluşturabileceğini belirten Komisyon, ürünlerin geri çağrılması için duyuru yayımladı.

Komisyonun, okullarda kullanılan renkli kumların 2020-2025 yıllarında Avustralya'daki perakendecilerden alındığını açıklaması üzerine Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) Eğitim Bakanlığı, ürünlerin tespiti için 14 Kasım'da 8'i kısmi olmak üzere 24 okul ve 6 anaokulunu kapattı.

Avustralya'da faaliyet gösteren iki büyük perakende zincirinin, güvenlik gerekçesiyle 4 ek ürün için daha geri çağırma duyurusu yayımlaması üzerine ACT hükümeti, 70 devlet okulunu daha kapatma kararı aldı.

ACT Eğitim Bakanı Yvette Berry, yaptığı açıklamada, ACT'deki asbestle ilgili kanunların "ülkedeki en sıkı yasalar" olduğunu ve bununla gurur duyduklarını belirtti.

Berry, "Bunun küçük bir risk olduğunu biliyorum ancak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca riski makul ölçüde mümkün olan en düşük seviyeye indirmemiz gerekiyor ve biz de bunu yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Diğer eyalet ve bölgelerdeki yasal gereklilikler konusunda konuşamayacağını vurgulayan Berry, sertifikalı asbest denetçisinin bu maddenin bulaştığı kumları temizlemesi ve okullara geri dönüşün güvenli olduğuna ilişkin sertifika vermesi gerektiğini bildirdi.

Yeni Zelanda'daki bazı okullarda da eğitime ara verildi

Yeni Zelanda'da da söz konusu kumların bulunduğu bazı okullar, önlem amacıyla kapatıldı, 200'den fazla okul ile çocuk bakım merkezi, Eğitim Bakanlığından tavsiye istedi.

Bakanlık, geri çağrılan oyun kumlarının bulunduğu okullara bölge ofisleriyle iletişime geçmelerini ve tedarikçi şirketlerden ücret iadesi talep etmelerini istedi.

Tehlikeli mineral asbestin liflerinin solunması veya yutulmasının kansere yol açabildiği biliniyor.

İstanbul'da şerit değiştiren taksinin çarptığı motosikletlinin yola düşmesi kamerada
15 bin öğretmen için tercih süreci başladı
İstinaf, kavga sırasında gazeteciyi darbeden sanığa verilen 6 yıl 3 aylık cezayı fazla buldu
Bursa'da yıllar önce yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor
DMM, "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddiasını yalanladı

