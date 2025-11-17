Dolar
İstinaf, kavga sırasında gazeteciyi darbeden sanığa verilen 6 yıl 3 aylık cezayı fazla buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 2022'de trafikte yaşanan tartışmada gazeteci Ercan Yüksel'in kornea nakli yapılan gözüne yumruk atılması sonucu büyük oranda görme yetisini kaybettiği kavgayla ilgili yerel mahkemece 2 sanığa verilen cezayı bozdu.

Büşra Alakoyun, Melike Gallenkuş Ayfar  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
İstinaf, kavga sırasında gazeteciyi darbeden sanığa verilen 6 yıl 3 aylık cezayı fazla buldu

İstanbul

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi (istinaf), Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesince 6 müşteki sanık hakkında, Avcılar'da trafikte yaşanan kavgayla ilgili verilen beraat, düşme ve hapis cezalarına ilişkin incelemelerini tamamladı.

Sanık Deniz Erdem'e müşteki Ercan Yüksel'e yönelik yaralama eyleminden dolayı "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan verilen 6 yıl 3 aylık cezanın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirten istinaf, dosyanın bu yönden bozulmasına karar verdi.

Temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesinin gerekçesine yer verilmediğini belirten daire, yaranın niteliğinin "duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesiyle kasten yaralama" suçu kapsamında artırım nedeni yapıldığı gözetilmeden cezanın üst sınıra yakın belirlendiğini kaydetti.

Daire buna göre, 5 yıl 15 ay yerine 6 yıl 3 ay denilerek fazla ceza verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu kaydetti.

İstinaf, sanık Servet Erdem'e "kasten yaralama" suçundan verilen 10 ay hapis cezasını da uzlaştırma yapılmadan hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozdu.

Yerel mahkemenin diğer 4 müşteki sanık hakkında çeşitli suçlardan verdiği beraat ve düşme kararlarında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına hükmeden daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kararlaştırdı.

Daire, bu kararlar yönünden yapılan istinaf başvurularını esastan reddederek, dosyayı yerel mahkemesine geri gönderdi.

Görme yetisini yüzde 90 kaybetmişti

Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli kameraman Ercan Yüksel, fotoğrafçı Hasan Canberk Savaşeri ile şoför Mevlüt Çalışkan, kar yağışının etkili olduğu 28 Ocak 2022'de ilçedeki olumsuz durumu görüntülemek için göreve çıkmıştı.

Ekibin içinde bulunduğu aracın, yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün fren yapması üzerine aynı istikamette giden Arslan Erdem ve oğulları Servet Erdem ve Deniz Erdem'in içinde bulunduğu araca arkadan çarpmış, araçlarından inen taraflar tartışmıştı.

Taraflar arasındaki kavga sırasında, Servet ve Deniz Erdem, Ercan Yüksel'in gözüne birçok kez yumrukla vurarak yaralanmasına neden olmuştu. Kavgaya dahil olan diğer kişiler de birbirlerini darbederek hafif şekilde yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Yüksel, 2021'de kornea nakli olan gözünden aldığı darbe nedeniyle görme yetisini yüzde 90 kaybetmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 kişinin, yumruk ve tekmeyle birbirlerini darbettiği belirtilmişti.

İddianamede, müşteki sanık Arslan Erdem'in "kamu görevlisini basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, olayın ardında tutuklanan müşteki sanıklar Deniz ile Servet Erdem'in de "basit yaralama" ve "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Müşteki sanıklar Hasan Canberk Savaşeri, Mevlüt Çalışkan ve Ercan Yüksel'in de "basit yaralama" suçundan 6'şar aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Mütalaada daha fazla ceza istendi

Davaya bakan Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 5 Nisan 2022'deki duruşmada tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vermişti.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Deniz ile Servet Erdem'in "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "kasten yaralama" suçlarından 2 yıl 8'er aydan, 8'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Mütalaada, Yüksel, Savaşeri ve Çalışkan'ın "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanarak kasten yaralama", baba Arslan Erdem'in de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 8'er aydan, 2'şer yıla yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mahkemenin kararı

Davayı 2024'te karara bağlayan mahkeme, sanık Deniz Erdem'in eylemi sonucu Yüksel'in uzuv kaybı oluşacak şekilde yaralandığını belirterek, sanığı "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırmıştı.

Sanık Servet Erdem'i de "kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

Mahkeme, Mevlüt Çalışkan'a, Servet Erdem'e yönelik eylemi nedeniyle açılan davanın, tarafların uzlaşması dolayısıyla düşmesine, diğer müşteki sanıkların da üzerlerine atılı suçlardan beraatlerine hükmetmişti.

