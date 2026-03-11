Dolar
Ekonomi

Halkbank’tan ABD’deki dava sürecine ilişkin açıklama

Fahri Aksüt  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Halkbank’tan ABD’deki dava sürecine ilişkin açıklama

İstanbul

Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı arasında, bankaya karşı 2019’dan bu yana ABD’de devam eden ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde görüşülerek yürürlüğe girdi.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ABD'de Bankamıza karşı açılan ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Bankamız arasında imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde bugün görüşülmüş ve yürürlüğe girmiştir. Bahse konu anlaşma hem ABD Adalet Bakanlığı hem de Banka üzerinde bağlayıcıdır." ifadeleri kullanıldı.

