Eğitim

YKS 20-21 Haziran 2026'da yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 20-21 Haziran 2026'da yapılacağını bildirdi.

Şeyma Güven  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
YKS 20-21 Haziran 2026'da yapılacak

Ankara

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

