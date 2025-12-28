Kars'ta yoğun kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta ekiplerce kurtarıldı
Kars'ın Selim ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.
Kars
Aşağı Damlapınar köyünde rahatsızlanan Necla Çimendağ'ı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi.
Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.
Ekipler, kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik etti.
Sağlık ekiplerince evinden alınarak Selim Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.