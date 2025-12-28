Dolar
Gündem

Kars'ta yoğun kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta ekiplerce kurtarıldı

Kars'ın Selim ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Cüneyt Çelik  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Kars'ta yoğun kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta ekiplerce kurtarıldı

Kars

Aşağı Damlapınar köyünde rahatsızlanan Necla Çimendağ'ı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi.

Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik etti.

Sağlık ekiplerince evinden alınarak Selim Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

