logo
Gündem

İstanbul'da otomobilin bariyerlere çarpıp, motorunun alev alması araç kamerasında

Şişli'de, bir otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra motorunun alev alması başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Mustafa Mert Karaca  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
İstanbul'da otomobilin bariyerlere çarpıp, motorunun alev alması araç kamerasında

İstanbul

Mecidiyeköy'de, D-100 kara yolu Ankara istikametinde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobilin motoru alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Başka bir aracın kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şerit değiştiren otomobilin önce bariyerlere çarpması, daha sonra motorundan alevlerin yükselmesi yer alıyor.

