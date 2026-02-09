Dolar
Gündem

Adıyaman'da kısa devre sonucu hareket eden park halindeki otomobil dükkana çarptı

Adıyaman'da park halindeyken kısa devre yaparak hareket eden otomobil dükkana çarptı.

Orhan Pehlül  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Adıyaman'da kısa devre sonucu hareket eden park halindeki otomobil dükkana çarptı Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi'ndeki oto galerinin önünde park halinde bulunan 02 ADV 731 plakalı otomobilin elektrik ünitesinde kısa devre meydana geldi.

Motorunun çalışması sonucu yaklaşık iki metre ilerleyen otomobil, önündeki dükkanın camına çarptı.

Bir süre bulunduğu yerde patinaj çeken otomobilin motoru daha sonra durdu.

Otomobilin hareket ederek iş yerine çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Geldiğimde garip bir olayla karşılaştım"

İşletme sahibi Orhan Kılınç, AA muhabirine, kazaya şaşırdığını, otomobilin el freninin çekili ve viteste olduğunu söyledi.

Kılınç, şunları kaydetti:

"Akşam dükkanı kapatıp eve gittim. Daha sonra polisler arayıp bir aracın dükkana girdiğini söyledi. Kaza sandım. Geldiğimde garip bir olayla karşılaştım. Kendi aracımız dükkanın içine girmişti. Güvenlik kamerasını incelediğimizde aracın kendi kendine çalışıp hareket ederek içeri girdiğini gördük. Çok şaşkınım, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum."

İlgili konular
Benzer haberler

