Adıyaman'da kısa devre sonucu hareket eden park halindeki otomobil dükkana çarptı
Adıyaman'da park halindeyken kısa devre yaparak hareket eden otomobil dükkana çarptı.
Adıyaman
Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi'ndeki oto galerinin önünde park halinde bulunan 02 ADV 731 plakalı otomobilin elektrik ünitesinde kısa devre meydana geldi.
Motorunun çalışması sonucu yaklaşık iki metre ilerleyen otomobil, önündeki dükkanın camına çarptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Adıyaman'da park halindeyken kısa devre yaparak hareket eden otomobil dükkana çarptı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 9, 2026
Bir süre bulunduğu yerde patinaj çeken otomobilin motoru daha sonra durduhttps://t.co/rQ6CVup0BK pic.twitter.com/v8lcwQ7p0a
Bir süre bulunduğu yerde patinaj çeken otomobilin motoru daha sonra durdu.
Otomobilin hareket ederek iş yerine çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
"Geldiğimde garip bir olayla karşılaştım"
İşletme sahibi Orhan Kılınç, AA muhabirine, kazaya şaşırdığını, otomobilin el freninin çekili ve viteste olduğunu söyledi.
Kılınç, şunları kaydetti:
"Akşam dükkanı kapatıp eve gittim. Daha sonra polisler arayıp bir aracın dükkana girdiğini söyledi. Kaza sandım. Geldiğimde garip bir olayla karşılaştım. Kendi aracımız dükkanın içine girmişti. Güvenlik kamerasını incelediğimizde aracın kendi kendine çalışıp hareket ederek içeri girdiğini gördük. Çok şaşkınım, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.