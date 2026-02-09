Dolar
Gündem

Egyptair yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

Mısır'ın hava yolu şirketi Egyptair'e ait Airbus A320 tipi yolcu uçağının, 6 Şubat'ta kalkışından sonra acil durum bildirerek İstanbul Havalimanı'na geri dönüp acil iniş yaptığı bildirildi.

Gökhan Yılmaz  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Egyptair yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı Fotoğraf: Cem Doğut/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta İstanbul'dan Kahire'ye gitmek üzere havalanan Egyptair'e ait MS738 sefer sayılı Airbus A320 Neo tipi uçağın pilotları kokpitte duman görülmesi üzerine İstanbul Havalimanı Trafik Kontrol Merkezi'ne acil durum bildirdi.

Acil iniş talebinde bulunulması üzerine İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'ya bağlı hava kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) ekipleri hazır duruma getirildi.

İzin verilmesinin ardından uçak, İGA ARFF ekiplerinin eşliğinde 17L nolu piste sorunsuz şekilde iniş yaptı.

İGA ARFF ekiplerince uçakta yapılan kontrolde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Uçak, 3 saat gecikmenin ardından tekrar havalanarak Kahire seferini tamamladı.

